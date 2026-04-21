Kırklareli'nin Babaeski ilçesi Kadıköy köyünde ekim çalışmalarında aspir tohumları toprakla buluşturuldu.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde tarımsal üretimin çeşitlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde önemli bir adım atıldı. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nce temin edilen aspir tohumları, Kadıköy köyündeki arazi üzerinde gerçekleştirilen ekim etkinliğiyle toprakla buluşturuldu.
Gerçekleştirilen ekim çalışmalarında teknik personel sahada aktif görev alarak süreci yakından takip etti. Üreticilere aspir bitkisinin yetiştirilmesi, bakım süreçleri ve verimliliğin artırılmasına yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldı.
Yetkililer, aspir bitkisinin bölge tarımı açısından alternatif ürünler arasında yer aldığını belirterek, bu tür uygulamaların yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti.