Kırklareli'nde jandarma ekiplerince öğrencilere Mobil Trafik Eğitim Aracı ile uygulamalı eğitim verildi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından öğrencilerin trafik güvenliği konusundaki farkındalıklarının artırılması amacıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı envanterinde bulunan Mobil Trafik Eğitim Aracı ile eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Merkez ilçeye bağlı Kavaklı beldesindeki Kavaklı Atatürk İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde 175 öğrenciye trafik ışıkları, yaya ve okul geçitleri, servis aracı kuralları, kaldırımda güvenli yürüme kuralları ile bisiklet kullanımı konularında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri tarafından uygulamalı olarak gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler hem eğlendi hem de trafik kurallarını öğrendi. Eğitim sonunda öğrencilere Trafik Jandarması Hikaye Kitabı, Trafik Jandarması Boyama Kitabı ve oyuncak jandarma aracı dağıtıldı.