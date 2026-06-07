Türk Hava Kurumu (THK) Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya, Selçuk Efes Paraşüt Okulunu ziyaret ederek eğitmenlerle birlikte 12 bin fitten atladı.

THK bünyesinde 1935 yılından bu yana Selçuk Efes Paraşüt Okulu, nisan ayında başlayan eğitim programlarını sürdürüyor. Okulda resmi görevlilere olduğu gibi adrenalin tutkunu sivillere de paraşütle atlama eğitimi veriliyor.

THK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Kaya, okulu ziyaret ederek devam eden eğitim çalışmaları hakkında bilgi aldı. Kaya, eğitmenlerle birlikte bindiği THK'ya ait eğitim uçağıyla 12 bin fitten atlayarak, eğitimi uygulamalı olarak deneyimledi.

12 bin fitten atladı

Kaya atlayış sonrası yaptığı açıklamada, THK olarak 91 yıldır Selçuk Efes Paraşüt Okulu'nda, Türkiye'nin en iyi uçaklarında en iyi eğitmenler tarafından eğitim verildiğini belirterek, 'Türk Hava Kurumu'muzun Selçuk Efes'teki Paraşüt Okulu'ndayız. Çok güzel bir deneyim yaşadık. Türkiye'nin en yetenekli, en yetkin hocalarıyla 12.000 fitten atladık. Öncelikle okulun müdürümüze, hocamıza çok teşekkür ediyorum. Türk Hava Kurumu çalışanlarına, pilotlarına çok teşekkür ediyorum. Havacılık tutkusu olan, adrenalin yaşamak isteyen herkesi okulumuza davet ediyorum. Burada her türlü imkan ve kabiliyetimiz var. Türkiye'nin en iyi pilotları, en iyi hava araçları, en iyi ekipmanları bizde. Burada yılın 6 ayı eğitim faaliyetlerimiz oluyor. Okulumuza ilginin her geçen yıl daha fazla artması bizleri mutlu ediyor' dedi.

91 yıldır paraşütçü yetiştiriyor

THK Selçuk Efes Paraşüt Okulu, kurulduğu günden günümüze kadar 43 bin kişiye ulusal geçerliliğe sahip paraşütçü sertifikası verdi. 1935 yılında Türkkuşu Genel Müdürlüğü çatısı altında kurulan olan Paraşüt Okulu, 10 Eylül 1935 yılında Abdurrahman Türkkuşu'nun ilk serbest atlayışıyla faaliyetlerine başladı.

Vatan savunmasına hizmet veriyor

Okul, 1981 yılında Balkan Hava Oyunları, 1986 yılında 14. Dünya Şampiyonası, 1995 yılında Avrupa ve Balkan şampiyonaları, 1997 yılında 1. Dünya Hava Oyunları gibi dünya çapında başarılı uluslararası organizasyonlar düzenlemiş, ayrıca değişik branşlarda her yıl düzenli olarak uluslararası katılımlı ulusal şampiyona düzenlemektedir.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile yakın diyalog ve iş birliği içerisinde eğitim ve organizasyonlar düzenleyen okul, aynı zamanda vatan savunmasına da dolaylı yoldan katkı vermektedir.