Dünya Kupas'ına 24 yıl aranın ardından katılan A Milli Takımımız için Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, sıra dışı bir destek videosu hazırladı. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan personelin yer aldığı video, kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Düzce Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bu kez A Milli Futbol takımına destek olmak için harekete geçti. Amerika'da oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi Düzce İtfaiyesi'nde ateşli topla yapılan röveşata ile başlayan klipte, belediyenin diğer birimleri de yer aldı. Videonun en dikkat çekici sahnelerinden biri ise ekskavatör operatörünün kepçe üzerinde top sektirdiği görüntüler oldu. Sıra dışı kurgusu ve profesyonel çekimleriyle beğeni toplayan video, Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti. Kısa sürede milyonlarca görüntülenme ve etkileşim alan klip, ulusal ve uluslararası hesaplar tarafından da paylaşıldı.

Yapay zeka kullanılmadan yapılan video büyük beğeni topladı

Yapay zekadan destek alınmadan hazırlanan videonun kamera arkası görüntüleri de belediye tarafından yayınlanarak kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Milyonlarca sosyal medya kullanıcısı tarafından tam not alan video kısa sürede akıma dönüşerek diğer belediyeler, kurumlar ve özel şirketler tarafından da uyarlandı. Dünya Kupası heyecanını farklı bir bakış açısıyla yansıtan çalışma, sosyal medyada geniş yankı uyandırırken Düzce'nin adını da dünya gündemine taşıdı.

İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, çekimlerde kullanılan ateşli sahnelerin profesyonel ekipler tarafından özel koruyucu ekipmanlarla gerçekleştirildiğini belirterek vatandaşların bu tür uygulamaları kesinlikle denememesi gerektiğini ifade etti.

Kamera arkası görüntüler ayrı bir renk kattı

Çekimler sırasında kamera arkası görüntüler ise dikkat çekti.

Maçlar led ekrandan verilecek

Düzce Belediyesi Milli Takımımızın maçlarını Millet Bahçesi'ndeki led ekrandan verileceğini duyurarak, tüm Düzcelileri davet etti.