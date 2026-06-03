Mersin’in Mezitli ilçesinde faaliyet gösteren Mezitli Halk Eğitimi Merkezi, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri kapsamında dikkat çeken bir projeye imza attı. Merkez bünyesinde İngilizce eğitimi alan kursiyerler tarafından hazırlanan ve tamamı İngilizce olarak sahnelenen tiyatro oyunu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Halk eğitimi kursiyerlerinin sahnelediği İngilizce tiyatro gösterisi, Türkiye’de örnek gösterilebilecek uygulamalar arasında yer aldı.

Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen programa; Mezitli Kaymakamı Murat Öztürk, Mersin İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Nazmi Kendigelen, Mersin İl Millî Eğitim Şube Müdürü Halil İbrahim Ulaş, Mezitli İlçe Millî Eğitim Müdürü Mehmet Badas, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürleri Murat Kazan ve Mehmet Şirin Esen, Mezitli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Yudakul, Eğitim-Bir-Sen Mezitli İlçe Başkanı Hayrettin Can, AK Parti Mezitli İlçe Kadın Kolları Başkanı Sıdıka Dinçer, Eğitim-Bir-Sen Mersin Kadın Kolları Başkanı Fadime Kayıkçı, Mezitli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Sarı, okul müdürleri, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve çok sayıda davetli katıldı.

Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında gerçekleştirilen programda, yıl boyunca çeşitli kurslarda eğitim alan kursiyerlerin hazırladığı gösteriler sahnelendi. Programın en dikkat çekici bölümü ise İngilizce kursu öğrencilerinin sahneye taşıdığı tiyatro oyunu oldu. Farklı yaş gruplarından kursiyerlerin rol aldığı gösteride tüm diyalogların İngilizce olarak sunulması, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Aylar süren hazırlık sürecinin ardından sahnelenen oyun, kursiyerlerin yabancı dil becerilerini yalnızca sınıf ortamında değil, sosyal ve sanatsal faaliyetlerde de başarıyla kullanabildiklerini ortaya koydu. İngilizce konuşma, telaffuz ve sahne performanslarını bir araya getiren gösteri, seyircilerden tam not aldı.

Programda ayrıca Engelsiz Gençlik Merkezi kursiyerleri tarafından halk oyunları gösterisi sunulurken, farklı ülkelerden gelerek Mezitli Halk Eğitimi Merkezinde eğitim alan yabancı uyruklu kursiyerler de Türkçe sunumlar gerçekleştirdi. Böylece etkinlik, farklı kültürlerin ve öğrenme deneyimlerinin bir araya geldiği renkli bir organizasyona dönüştü.

Etkinlik kapsamında açılan yıl sonu sergisinde ise kursiyerlerin el emeği ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El sanatlarından giyim üretimine, dekoratif çalışmalardan sanatsal eserlere kadar birçok ürünün yer aldığı stantlar protokol üyeleri tarafından ilgiyle gezildi.

Program sonunda gerçekleştirilen müzik dinletisiyle katılımcılar keyifli anlar yaşarken, Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından ortaya konulan İngilizce tiyatro çalışması, Hayat Boyu Öğrenme Haftası'nın en dikkat çeken etkinliği olarak öne çıktı. Eğitim ve sanatı buluşturan bu örnek çalışma, hayat boyu öğrenmenin yaş sınırı olmadığını bir kez daha gösterirken, halk eğitimi kurslarının bireylerin kişisel gelişimine sunduğu katkıyı da gözler önüne serdi.

Mezitli Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Sarı, halk eğitimi merkezlerinin yalnızca meslek edindiren kurumlar olmadığını, bireylerin kişisel gelişimlerine de önemli katkılar sunduğunu belirterek, İngilizce tiyatro gösterisinin bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kursiyerler ise sahneye çıkmanın heyecanını yaşadıklarını, İngilizceyi sadece sınıf ortamında öğrenmekle kalmayıp günlük yaşamda ve sosyal etkinliklerde kullanabilmenin kendilerine özgüven kazandırdığını dile getirdi.

Türkiye’de halk eğitimi merkezleri bünyesinde gerçekleştirilen ilk İngilizce tiyatro gösterilerinden biri olma özelliği taşıyan etkinlik, yabancı dil eğitiminde yenilikçi uygulamaların önemini bir kez daha ortaya koydu. Mezitli Halk Eğitimi Merkezi tarafından hayata geçirilen çalışma, diğer halk eğitimi merkezlerine de örnek olabilecek nitelikte değerlendirildi.

Eğitim, sanat ve yabancı dil öğrenimini aynı sahnede buluşturan gösteri, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerinin en dikkat çeken bölümlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.