MERSİN – Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan “Sesini Bulan Miras: İki Sergi, Bir Miras” adlı sergi, Mersin Palm City Alışveriş Merkezi’nde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Geleneksel sanatların yaşatılması ve kültürel mirasın genç nesillere aktarılması amacıyla düzenlenen etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Serginin bir bölümünde öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı ebru, örgü çanta, etamin nakış ve kilim dokuma çalışmalarından oluşan “Yaşayan Kültür ve Sanat Atölyeleri” eserleri yer alırken, diğer bölümde ise “Kur’an Kıssalarından İlhamla” temasıyla hazırlanan resim çalışmaları sanatseverlerle buluştu.

Öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerinin sergilendiği etkinlikte, geleneksel sanatların estetik yönü ile manevi değerlerin sanat aracılığıyla anlatılması hedeflendi. Sergiyi gezen ziyaretçiler, öğrencilerin ortaya koyduğu çalışmaları ilgiyle inceleyerek emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Müdür Akduman’dan Davet

Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Akduman, serginin açılışında yaptığı açıklamada kültürel değerlerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Akduman, “Öğrencilerimizin hem geleneksel sanatlarımızı öğrenmeleri hem de kültürel mirasımızı geleceğe taşımaları adına yürüttüğümüz çalışmaların ürünlerini bugün halkımızla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ebru sanatından kilim dokumaya, etamin nakıştan örgü çalışmalarına kadar her eser büyük bir emek ve özverinin sonucudur. Aynı zamanda Kur’an kıssalarından ilham alınarak hazırlanan çalışmalarla öğrencilerimiz sanatın diliyle kadim değerlerimizi yorumlama fırsatı bulmuştur.” dedi.

Serginin sadece bir sanat etkinliği olmadığını vurgulayan Akduman, “Bu organizasyon, geçmiş ile gelecek arasında kurulan güçlü bir köprüdür. Kültürümüzü yaşatırken gençlerimizin yeteneklerini geliştirmelerine de katkı sağlıyoruz. Tüm Mersin halkını öğrencilerimizin çalışmalarını görmeye ve bu anlamlı etkinliğe destek vermeye davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Palm City AVM’de düzenlenen sergi, 2 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Öğrencilerin hazırladığı eserler, kültür ve sanatın birleştirici gücünü ortaya koyarken, gelenekten geleceğe uzanan mirasın da canlı bir örneğini sunuyor.