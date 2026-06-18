Mersin'in Bozyazı ilçesinde girdiği evdeki yaşlı kadını bağlayıp ziynet eşyalarını gasp ederek odaya kilitleyen şüpheli kadın, polisin çalışması sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Kaledibi Mahallesi'nde 82 yaşındaki R.Ö'nün evinde yaşandı. Yaşlı kadının evine gelen şüpheli kadı S.T., kapının açılmasıyla birlikte R.Ö'yü içeri doğru iterek etkisiz hale getirdi. Yaşlı kadını bağlayarak hareket etmesini engelleyen şüpheli, kulağındaki küpeleri de zorla alarak yatak odasına kilitleyip kaçtı. Aile yakınları eve gelmesiyle yaşlı kadın kurtulurken durum polis bildirildi.

Küpeleri 36 bin 800 TL'ye satmış

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olduğu belirlenen S.T.'nin peşine düşüldü. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan saatler sonra kimliği belirlenen kadını aynı gün akşam üzere yakalayarak gözaltına alırken, üzerinde de 30 bin TL ele geçirdi. Polisin çalışmasında şüphelinin küpe ve yüzükleri bir kuyumcuya 36 bin 800 TL'ye sattığı tespit edildi. Şüphelinin üzerinden çıkan 30 bin TL'nin satılan ziynet eşyasından kalan miktar olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli S.T., 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma ve Konutta Nitelikli Yağma' suçlarından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınarak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.