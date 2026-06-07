Bahçeşehir Koleji'nin 'Gelecek Sensin' temalı yıl sonu gösterisinde 700 öğrenci sahne aldı. Ünlü sanatçılar Gökhan Türkmen ve Sümer Ezgü'nün de çocuklarıyla aynı sahneyi paylaştığı gecede, çocukların hayal gücünü ve geleceği bir araya getiren unutulmaz anlar yaşandı.

Bahçeşehir Koleji 'Gelecek Sensin' temalı yıl sonu gösterisi İstanbul Volkswagen Arena'da gerçekleşti. Etkinliğe Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç, genel müdürlük yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'daki kampüslerden 700 öğrencinin sahne aldığı etkinlikte yaklaşık iki bin 500 davetli yer aldı. Öğrenciler 'Merak', 'Öğrenme', 'İlham', 'Cesaret' ve 'Köklerini Bilme' başlıkları altında hazırladıkları performanslarla izleyicilerden büyük beğeni topladı. 160 öğretmenin hazırlık sürecinde eşlik ettiği gecede, profesyonel müzisyenler ve öğretmenlerden oluşan 40 kişilik müzik ekibi de performanslara sahnede eşlik etti.

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Dr. Özlem Koç açılış konuşmasında, 'Sizlere 'Gelecek Sensin' derken kastettiğimiz, yalnızca yarının yetişkinleri olmanız değil. Bundan çok daha derin bir anlamı var. Biz bu cümleyle sizlere, kendi hayatınızın öznesi olma gücünüzü hatırlatmak istiyoruz. Çünkü insan kendini hazır bir cevap gibi bulmaz; merakıyla, seçimleriyle, emeğiyle, deneyimleriyle ve değerleriyle kendini inşa eder. Bu yüzden soru sormaktan vazgeçmeyin. Merakınızın peşinden gidin. Öğrenirken yalnızca doğru cevapları değil, daha iyi soruları da arayın. Kendi yolunuzu açma cesareti gösterin. Bu yolculukta yalnız değilsiniz. Yanınızda, size inanan, sizinle gurur duyan aileleriniz var. Öğretmenleriniz ve tüm Bahçeşehir Koleji ailesi olarak bizler de her zaman yanınızdayız' dedi.

Ünlü sanatçılar öğrencilerle aynı sahnede

'Gelecek İlham Verenlerin' bölümünde ünlü sanatçı Gökhan Türkmen, Bahçeşehir Koleji öğrencisi olan kızları ve diğer öğrencilerle birlikte 'Mavi' isimli şarkıyı seslendirdi. 'Gelecek Köklerini Bilenlerin' bölümünde ise sanatçı Sümer Ezgü, Bahçeşehir Koleji mezunu olan oğlu ve öğrencilerle birlikte 'Deniz Üstü Köpürür' türküsünü söyledi. Gecede ayrıca Bahçeşehir Koleji mezunu Ayşe Nehir Çevik de sergilediği göz alıcı dans performansıyla sahneye büyük bir enerji katarak izleyicilerden tam not aldı.

'Yolculuk kıvılcım ile final yaptı'

Etkinliğin ana çerçevesini oluşturan temada, geleceğin uzak bir zaman değil; çocukların düşlerinde, fikirlerinde ve kendi yollarını inşa etme iradelerinde şekillenen canlı bir gerçeklik olduğu vurgulandı. Sahneye taşınan performanslar, öğrencilerin yalnızca yarına hazırlanmadığını, bugünden geleceği kuran bireyler olarak var olduklarını güçlü bir sahne diliyle anlattı.

Gösteri, merakla başlayıp köklerden alınan güçle derinleşen sahne yolculuğunun ardından, tüm öğrencilerin sahne aldığı coşkulu 'Kıvılcım' gösterisiyle sona erdi.