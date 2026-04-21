Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması amacıyla yürütülen proje çerçevesinde bir üreticiye hibe destekli 2 bin kırmızı domates fidesi verildi.

Babaeski İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 'Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi' çerçevesinde uygulanan 'Örtü Altında Domates Üretimini Geliştirme Projesi' ile temin edilen 2 bin kırmızı domates fidesi üreticiye teslim edildi.

Gerçekleştirilen hibe destekli fide dağıtımıyla üreticilerin örtü altı üretime yönlendirilmesi, verimliliğin artırılması ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin desteklenmesinin hedeflendiği bildirildi.