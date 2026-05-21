Türkiye'nin birçok ilinde artış gösteren kahverengi kokarca böceğiyle ilgili Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde çalışma başlatıldı.

Demirköy İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, kahverengi kokarca böceğiyle mücadele çerçevesinde izleme çalışmaları yürütüyor.

İstilacı bir tür olan kahverengi kokarca böceğinin, özellikle, mısır, elma ve baklagiller gibi tarım ürünlerine ciddi zararlar verdiği, rahatsız edildiğinde ise çevresine yaydığı kötü kokusuyla da dikkat çektiği bildirildi.