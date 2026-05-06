Erzurum'un Karayazı ilçesinin 6 köyünden gelen 25 ortaokul öğrencisi ilk defa Palandöken'i gördü, kar topu oynadı, şehrin tarihi ve turistlik mekanlarını gezdi, gönüllerince eğlendi.

Hayırsever iş insanı Ferit Kaya tarafından sosyal sorumluluk projeleri kapsamında yürütülen öğrenci buluşmaları, Karayazı'dan gelen köy çocuklarının Erzurum gezisiyle devam etti. Yaklaşık 7 yıldır sürdürülen proje kapsamında, çevre ilçelerden gelen öğrenciler Erzurum kent merkezinde ağırlanarak şehrin tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle buluşturuluyor. Her yıl ortalama 5 bin ile 10 bin arasında öğrencinin faydalandığı proje ile özellikle kırsal bölgelerde yaşayan çocukların şehir hafızasını yerinde tanımaları amaçlanıyor. Bu kapsamda Karayazı Mollaosman İlkokulu-Ortaokulu öğrencilerinden oluşan 25 köy çocuğu, Erzurum'da unutamayacakları bir gün geçirdi. Programın ilk durağı Erzurum Kongre Binası oldu. Burada Milli Mücadele tarihine tanıklık eden çocuklar, daha sonra Çifte Minareli Medrese, Ulu Cami ve kent merkezindeki tarihi eserleri gezdi.

Gönüllerince kar topu oynadılar

Tarihi ve kültürel gezilerin ardından çocuklar Palandöken'e çıkarıldı. Palandöken'in beyaz örtüsüyle ilk kez buluşan çocuklar, karla kaplı zirvede kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. İlk kez Erzurum'a geldiklerini belirten çocuklar, şehrin tarihi eserlerini yakından görmenin ve Palandöken'i ziyaret etmenin kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu söyledi. Erzurum Kongre Binası, Çifte Minareli Medrese ve Ulu Cami gibi tarihi mekânları gezmekten etkilendiklerini ifade eden çocuklar, Palandöken'de kartopu oynamanın ise unutamayacakları bir anı olarak hafızalarında kalacağını dile getirdi.

Gündüz: '6 köyden 25 öğrencimiz bu programa katıldı'

Karayazı Mollaosman İlkokulu-Ortaokulu Müdürü Gökhan Gündüz, programa 6 köyden 25 öğrencinin katıldığını belirterek, bu tür sosyal sorumluluk çalışmalarının öğrenciler açısından son derece kıymetli olduğunu söyledi. Gündüz, öğrencilerin önemli bir bölümünün Erzurum kent merkezine ve Palandöken'e ilk kez geldiğini ifade ederek şunları kaydetti: 'Bugün 6 köyden 25 öğrencimizle birlikte Erzurum'a geldik. Çocuklarımız Erzurum Kongre Binası'nı, Çifte Minareli Medrese'yi, Ulu Cami'yi ve şehrimizin tarihi eserlerini görme fırsatı buldu. Ardından Palandöken'e çıkarak karla buluştular. Öğrencilerimizin mutluluğu ve heyecanı görülmeye değerdi. Onlar için unutulmaz bir gün oldu.'

Kaya: 'Çocukların yüzündeki tebessüm her şeye değer'

İş insanı Ferit Kaya, sosyal sorumluluk anlayışıyla yürüttükleri projenin çocukların dünyasında güzel izler bırakmasını önemsediklerini belirtti. Kaya, özellikle köylerde yaşayan çocukların Erzurum'un tarihi ve kültürel mirasını yerinde görmelerinin kıymetli olduğunu ifade ederek şunları söyledi: 'Bizim için en büyük mutluluk çocuklarımızın yüzündeki tebessümü görebilmek. Karayazı'dan gelen evlatlarımız bugün Erzurum Kongre Binası'nı, Çifte Minareli Medrese'yi, Ulu Cami'yi, Erzurum Kalesi ve Palandöken'i görme imkânı buldu. Çocuklarımızın birçoğu Erzurum'a ve Palandöken'e ilk kez geldi. Onların tarihi mekânları görürken yaşadığı heyecanı, Palandöken'de kartopu oynarken yüzlerine yansıyan mutluluğu görmek bizim için çok değerli. Bu çalışma sadece bir gezi programı değil; çocuklarımızın hayallerine dokunma, onlara yeni ufuklar açma ve unutamayacakları güzel hatıralar bırakma çabasıdır.'

Projemize devam edeceğiz

Kaya, projenin 7 yıldır aralıksız sürdüğünü belirterek, 'Bugüne kadar Hınıs, Tekman, Karaçoban, Karayazı ve Aşkale başta olmak üzere çevre ilçelerden binlerce öğrencimizi Erzurum'da ağırladık. Her yıl ortalama 5 bin ile 10 bin arasında öğrencimizi şehrimizin tarihi, kültürel ve manevi değerleriyle buluşturuyoruz. Sosyal sorumluluk anlayışıyla çocuklarımız için bu tür çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz.' dedi.

Çocukların mutluluğu görülmeye değer

Ferit Kaya, programın gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Karayazı Kaymakamlığına, Erzurum Valiliğine ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Karayazılı çocuklar da ilk defa Erzurum'a geldiklerini belirterek, tarihi eserleri ve Palandöken'i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kendilerine bu imkânı sunan iş insanı Ferit Kaya'ya teşekkür eden çocuklar, Erzurum gezisinin kendileri için unutulmaz bir hatıra olduğunu söyledi. Program, çocukların Erzurum gezisinde çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.