Mersin'de düzenlenen bir düğünde damada arkadaşları tarafından takılan 4 araç lastiği ve motor yağı, salonda renkli anlar yaşattı. Davetlilerin ilgi ve kahkahalarla izlediği sıra dışı takı merasimi cep telefonlarıyla kaydedildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde dünya evine giren Ali Rıza ve Zübeyde Uygun çiftinin düğününde sıra dışı anlar yaşandı. Damadın arkadaşları, salona ellerinde 4 araç lastiği ve motor yağlarıyla giriş yaptı. Müzik eşliğinde sahneye çıkan arkadaş grubu, lastikleri damadın önüne bırakıp motor yağlarını hediye ederken, o anlar davetlileri hem şaşırttı hem güldürdü. Salonda renkli görüntüler oluşurken, ilginç sürpriz cep telefonlarıyla kaydedildi.

O anlar kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, gelin ve damadın yapılan sürpriz karşısında gülümseyerek arkadaşlarına teşekkür etmesi davetlilerden alkış aldı.

'Çocukluğumuzdan gelen bir arkadaşlığımız var'

Damat Uygun, yapılan sürprizin kendisini mutlu ettiğini belirterek, 'Çocukluğumuzdan gelen bir arkadaşlığımız var. Lastik ve motor yağı hediyesinin yanında ayrıca yüklü miktarda para desteğinde de bulundular. Burada asıl önemli olan birlik ve beraberliğimiz. Hepsine çok teşekkür ediyorum' diye konuştu.