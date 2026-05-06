Mersin Büyükşehir Belediyesinin kent genelinde hizmet veren Emekli Evleri, emeklilere sosyal yaşamın kapılarını açarken; ücretsiz etkinlikler, kültürel faaliyetler ve çeşitli sosyal imkanlarla vatandaşların aktif ve keyifli vakit geçirmesine katkı sunuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Emekli Evleri, emeklilerin sosyal yaşamın içinde daha aktif yer almasına katkı sunmayı sürdürüyor. Yenişehir, Mezitli, Halkkent, Tarsus, Erdemli ve Anamur'da faaliyet gösteren Emekli Evlerinde vatandaşlar günlerini sohbet ederek, kitap ve gazete okuyarak, dama ve satranç gibi zeka oyunları oynayarak geçirirken, tiyatro, sinema, konser, piknik, deniz gezileri ve çeşitli kültürel etkinliklere de katılma imkanı buluyor.

Sağlık taramaları, spor faaliyetleri, söyleşiler ve farklı sosyal etkinliklerin de düzenlendiği Emekli Evleri, emeklilerin bir araya gelip sosyalleştiği, yeni arkadaşlıklar kurduğu ve keyifli vakit geçirdiği önemli yaşam alanlarından biri olarak öne çıkıyor. Emekliler, Büyükşehir Belediyesinin sunduğu hizmetler sayesinde hem sosyal aktivitelerde yer alıyor hem de günlerini daha aktif ve verimli geçiriyor.

'Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, belediye olarak emeklilerin yaşam kalitesini artırmak için yürüttükleri çalışmalardan birinin de Emekli Evleri olduğunu belirtti. Yıldırım, 'Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren emekli evlerimizde yaklaşık 5 bin 650 üyemizin aktif ve sağlıklı yaş almasını desteklemek amacıyla çeşitli eğitimler, geziler, kurslar ve sosyo-kültürel etkinlikler düzenliyoruz' sözlerine yer verdi.

Çeşitli etkinliklerle emeklilerin hem fiziksel hem mental olarak iyi hissetmelerini sağlayacak işlere imza attıklarına değinen Yıldırım, 'Emekli üyelerimizden oluşan koromuz mevcut. Her sene konser düzenliyoruz. Her hafta düzenli olarak spor faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Emeklilerimizi hem fiziksel hem de sosyal yönden desteklenmesine hedeflerken düzenli sağlık taramaları da gerçekleştiriyoruz. Emekli evlerimizde vakit geçiren üyelerimize ücretsiz çay ve kuru pasta ikramında da bulunuyoruz. Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen emeklilerimizin yanında olmaya devam ediyor, sunduğumuz bu hizmetlerle onların sosyal hayata daha aktif katılım sağlamasını ve yaşamdan daha fazla keyif almasını hedefliyoruz' diyerek, Mersin Büyükşehir Belediyesinin emeklilerin her zaman yanında olduğunu belirtti.