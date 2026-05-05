Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışının ardından saha çalışmaları hız kazandı.

Toroslar İlçe Müdürü Mutallip Kurt, olumsuz hava koşullarından etkilenen mahallelerde incelemelerde bulunarak muhtarlar ve üreticilerle bir araya geldi. Bölgede yaşanan durum hakkında yerinde bilgi alan Kurt, üreticilerin taleplerini dinledi.

İlçe Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler de sahaya inerek kar yağışının tarımsal üretime etkilerini belirlemek amacıyla hasar tespit çalışmalarına başladı. Yapılan incelemelerle üreticilerin yaşadığı mağduriyetin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, teknik destek çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.