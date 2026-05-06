Sultanbeyli'de bir ikamette kaçak kuyumculuk ve sahte altın üretimi yapıldığı belirlenen atölyeye düzenlenen baskında çok sayıda sahte ziynet eşyası ve üretim materyali ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'parada sahtecilik' suçuna yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Son dönemde altın piyasasındaki hareketliliği fırsata çevirmeye çalışan şahıslara yönelik yürütülen teknik ve fiziki takipler neticesinde, Sultanbeyli'deki bir adresin merdiven altı atölyeye dönüştürüldüğü tespit edildi. Belirlenen adrese 6 Mayıs tarihinde düzenlenen operasyonda sahte altın üretimi yaptığı belirlenen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda, piyasaya sürülmeye hazır halde sahte ve ayarı düşürülmüş; 767 gram has altın, 44 gram kesme altın, 38 adet gram altın, çok sayıda 50, 10 ve 5 gramlık külçe altınlar, 30 adet altın zincir, 5 adet altın bilezik, 6 adet burma bilezik, 2 adet kelepçe bilezik, 14 adet altın bileklik, Ata lira, Reşat, tam ve çeyrek altınlar ile 2 adet 1 kilogramlık külçe gümüş ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca üretimin yapıldığı profesyonel ekipmanlara da el konuldu. Aramalarda; rodaj makinesi, cila makinesi, mum makinesi, yıkama makinesi, freze delme makinesi, pırlanta dedektörü, punta makinesi, hassas terazi ve yüzük büyütme makinesi gibi altın işlemede kullanılan çok sayıda teknik araç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili geniş çaplı tahkikatın devam ettiği öğrenildi.