Samsunspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Celil Yüksel, düzenlenen görkemli törenle Serenay Aslan ile hayatını birleştirdi. Spor ve iş dünyasından çok sayıda ismin katıldığı düğünde, genç çiftin mutluluğu davetlilerin alkışlarıyla taçlandı.

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel'in kıydığı nikâh törenine Samsunspor camiası adeta tam kadro katıldı. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, bu özel günde çifti yalnız bırakmadı.

Samimi ve coşkulu atmosferin hâkim olduğu gecede davetliler, genç çiftin mutluluğunu paylaşarak eğlenceye ortak oldu. Samsunspor camiası da yayımladığı mesajla Celil Yüksel ve Serenay Aslan çiftine ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

Törende ayrıca Başkan Vekili Veysel Bilen, Futbol Direktörü Fuat Çapa, İcra Kurulu Üyeleri Soner Soykan, Koray Yalçın, Fazlıhan Carus ve Mustafa Aztopal, Teknik Direktör Thorsten Fink, takım kaptanı Zeki Yavru ile birlikte futbolcular, kulüp personeli ve altyapı oyuncuları da yer aldı. Eski yönetici Zafer Erdoğan ile futbolcular Soner Aydoğdu ve Muhammet Ali Özbaskıcı da davetliler arasında bulundu.