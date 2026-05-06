Samsun'da internet ve teknoloji kullanımında dikkat edilmesi gereken konulara yönelik 'SİBERAY Güvenlik Semineri' gerçekleştirildi.

İlkadım Belediyesi, İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sunumuyla 'SİBERAY Güvenlik Semineri' gerçekleştirildi. Acem Tekkesi'nde düzenlenen seminerde, güvenli internet kullanımı, internet dolandırıcılığı ve teknoloji bağımlılığı ile bu bağımlılığı önleme konularında ekiplerce bilgiler verildi.

'Ailelerin dikkati önemli'

İnternet ve teknoloji kullanımında dikkatli olunması gerektiğini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Teknolojinin gelişmesi, sosyal mecraların yaygınlaşması ve internet ağının genişlemesi ile hayatımızda birçok değişiklikler yaşanıyor. Cep telefonlarının ve bilgisayarların, gelişen teknolojiyle daha da karmaşık hale gelmesi, maalesef olumsuz sonuçlar da doğurabiliyor. Bunların başında internet dolandırıcılığı gelmektedir. Özellikle çocukları ve yaş almış bireyleri kendilerine hedef kitle olarak belirleyen internet dolandırıcıları; başarı elde etmeleri durumunda büyük kayıplara ve olumsuz sonuçlara yol açabiliyorlar. Bu sonuçların önüne geçebilmek, ailelerin dikkati ve takibi ile mümkün olmaktadır. Bu noktada, İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından, kadınlarımıza yönelik güzel bir seminer gerçekleştirdik. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; güvenli internet kullanımı, dijital okuryazarlık, siber zorbalıkla mücadele, teknoloji bağımlılığı ve korunma yolları ile dolandırıcılık ve yasa dışı bahis riskleri konularında çok önemli bilgiler verildi. Umuyoruz ki verilen bu bilgiler faydalı olur ve teknolojiye bağlı olumsuz durumlar yaşanmaz' dedi.

Programa İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz'ın yanı sıra, İlkadım Belediye Meclis Üyesi Ayperi Türkoğlu, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, İlkadım Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Muradiye Ergin ve kadın meclisi üyeleri katıldı.