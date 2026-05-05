Samsun'un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirilirken, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alaçam ve Yakakent İlçe Emniyet birimleriyle birlikte kaçak tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Alaçam ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin adet, Yakakent ilçesinde yapılan operasyonda ise 10 bin adet olmak üzere toplamda 20 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.