SAMSUN (İHA) - Samsun'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Muay Thai Turnuvası, sporseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Samsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından İstiklal Meydanı'nda düzenlenen organizasyonda gençler, büyükler ve kadınlar kategorilerinde toplam 17 maç yapıldı. Gün boyu süren müsabakalarda sporcular kıyasıya mücadele ederken, vatandaşlar da karşılaşmaları ilgiyle takip etti. Heyecanlı görüntülere sahne olan turnuvada, farklı yaş gruplarından sporcular performanslarıyla beğeni topladı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Yetkililer, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen organizasyonların gençleri spora teşvik etmeyi amaçladığını belirterek, katılan tüm sporculara teşekkür etti.