Ataşehir'de taralı alandan kaynak yaparak diğer araçların önüne geçmeye çalışan bir sürücü, kendisini engellemek isteyen başka bir sürücüyle tartıştı. O anlar bir araç kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Olay, Ataşehir İçerenköy E-5 yan yol Kozyatağı katılım noktasında meydana geldi. İddiaya göre 34 DLK 923 plakalı Volvo araç sürücü, taralı alandan kaynak yaparak yola bağlandı. Diğer sürücülerin önüne geçmeye çalışarak seyir halinde ilerleyen araç sürücüsü, ardından bir başka aracın önünü kesmeye çalıştı. Kendisine tepki gösteren sürücü ile tartışan şahıs, trafikte gergin anların yaşanmasına neden oldu. O anlar, bir başka araç kamerası tarafından anbean kaydedildi.