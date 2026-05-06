Bahçelievler Belediyesi tarafından Hıdırellez programı düzenlendi. Kuleli Parkı'nda düzenlenen program, vatandaşların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Kuleli Parkı'na düzenlenen programa Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar çalan müzikler eşliğinde oynadı. Açılış konuşmasının ardından Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ateşi yakarak üstünden atladı. Başkan Bahadır, vatandaşlara patlamış mısır ve pamuk şeker dağıttı.

Programda konuşan Başkan Dr. Hakan Bahadır, 'Güzel bir gün. Hava da güzeldi. Hıdırellez baharı ve umudu müjdeliyor. Kardeşliğin ve bolluğun simgesi. Böyle bir günde beraber olmaktan sizlerin katılımından çok mutluluk duyuyorum' dedi. Bahçelievler sakinlerinin yarınlarının bugünlerinden daha iyi olması için dua eden Bahadır, 'Hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler olsun. Bunu tüm Bahçelievler'e istediğim gibi tüm İstanbul'a, Türkiye'ye, tüm Müslüman alemine, tüm insanlara istiyoruz aslında. Bizim kültürümüzde tüm insanlara istenir. Yedinci yılımızı doldurduk. Yedi yıldır komşularımıza hizmet için Bahçelievler Belediyesi çalışanlarımızla beraber 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Hizmetinizdeyiz ve hizmetinizde olmaya devam edeceğiz. Önemli olan sizlerin yüzünüzde sıkıntılar olsa da sağlık konusu olabilir, ekonomik olabilir, kısmet olabilir, o olabilir, bu olabilir, biraz tebessüm oluşturabilmek. Bakış açımız bu. Bir belediye başkanının bence en önemli isteği bu diye düşünüyorum ve ben böyle düşünüyorum. Komşularımızda bir mutluluk olması, yüzlerinde bir gülme olmasını dua ediyoruz ve istiyoruz ve bunun için çalışıyoruz' diye konuştu.

Hıdırellez'in Orta Asya'da ve Balkanlar'da kutlandığını kaydeden Hakan Bahadır, 'Anadolu'da da kutlanıyor. Her bakış kutluyor. Her ırk, her mezhep kutluyor. Hiçbir komşumuzu sen Türksün, sen Kürtsün, sen Lazsın, Arapsın, Çerkezsin diye ayırmadan Alevi arkadaşımızı, Sünni arkadaşımızı, Caferi arkadaşımızı ayırmıyoruz. Ben AK Parti'li bir belediye başkanıyım, Cumhur İttifakı'nın belediye başkanıyım ama her parti bizim için değerli' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Hilal Çolak isimli vatandaş, 'Bahçelievler Belediyesi'nin çok etkinliği var. Hepsine gitmeye çalışıyoruz. Kız kardeşim, kızım ve yeğenimle geldim' dedi. Hilal Çolak'ın kızı Feyzanur Çolak ise 'Burası çok güzel ve eğlenceli. Çok fazla aktivite var' diye konuştu.