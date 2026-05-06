Kütahya İl Emniyet Müdürü Osman Elbir ile Polis Eşleri Derneği Kütahya Şube Başkanı Pınar Elbir, Bir Tebessüm Down Cafe'yi ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette özel bireylerle bir araya gelinerek hem toplumsal farkındalığın hem de trafik bilincinin önemine dikkat çekildi. Samimi anların yaşandığı buluşmada, empati ve duyarlılığın toplum yaşamındaki yeri bir kez daha vurgulandı.

Yetkililer, trafikte gösterilecek anlayış ve saygının hayat kurtardığını hatırlatarak, 'Trafikte empati, hayata saygıdır' mesajını yineledi.