Kütahya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emin Yüce, görevinden ayrıldı.

Görev süresi boyunca sergilediği özverili çalışmaları, yapıcı yaklaşımı ve yüksek sorumluluk bilinciyle dikkat çeken Yüce'nin, Kütahya OSB'nin gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı. Kurum kültürüne kattığı değer ve örnek duruşuyla başarılı bir süreç ortaya koyduğu ifade edildi.

Yürütülen projelerde çözüm odaklı yaklaşımı ve ortak akla verdiği önemle öne çıkan Yüce'nin, Kütahya OSB'nin bugünkü seviyesine ulaşmasında önemli bir rol üstlendiği belirtildi. Kurum menfaatlerini önceleyen anlayışı ve iş birliklerine gösterdiği hassasiyetin, kurumsal gelişim açısından güçlü bir zemin oluşturduğu kaydedildi.

Kütahya OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Emin Yüce'ye katkıları ve hizmetleri için teşekkür edilerek, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve mutluluk temennilerinde bulunuldu. Ayrıca birlikte üretilen değerlerin kalıcı olduğuna vurgu yapılarak, Yüce'nin kuruma sağladığı katkıların her zaman hatırlanacağı ifade edildi.