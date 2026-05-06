AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ali Göktekin, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın kamuoyuna yansıyan son açıklamalara ilişkin yaptığı değerlendirmede, siyasi sorumluluk ve tutarlılık açısından ciddi bir güven sorunu oluştuğunu belirtti.

Göktekin, CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ın hastane projesine yönelik 'yapılamaz' açıklamasına dikkat çekerek, aynı gün içerisinde CHP'li bir başka yönetici tarafından projenin 'yapılacağı' yönünde ifadeler kullanıldığını hatırlattı. Bu durumun kamuoyunda kafa karışıklığına yol açtığını ifade eden Göktekin, 'Aynı gün içinde hem 'yapılamaz' hem 'yapılacak' denilmesi siyasi ciddiyetle örtüşmemektedir' dedi.

Açıklamasında Kasap'ın milletvekillerine yönelik 'Pinokyo' benzetmesine de tepki gösteren Göktekin, söz konusu ifadelerin siyasi eleştiri sınırlarını aştığını ve kabul edilemez olduğunu vurguladı. Göktekin, 'Siyasi rekabetin hakaret ve alay üzerinden yürütülmesi toplumsal birlik ve saygı kültürüne zarar vermektedir' ifadelerini kullandı.

Siyasetin tutarlılık, şeffaflık ve sorumluluk üzerine inşa edilmesi gerektiğini belirten Göktekin, aynı konuda çelişkili açıklamalar yapılmasının kamu vicdanında karşılık bulmadığını dile getirdi. Göktekin, 'Vatandaşlarımızın aklıyla alay eden bu çelişkili söylemleri kabul etmiyoruz. Yapılan yakışıksız benzetmeyi şiddetle kınıyoruz. Tüm siyasi aktörleri daha sorumlu, daha tutarlı ve daha saygılı bir dil kullanmaya davet ediyoruz' diye konuştu.