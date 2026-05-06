Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendiğini ifade etti.

Kahveci, kentte faaliyet gösteren pazarcı esnafıyla istişare toplantısında bir araya geldi. Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda yoğun katılımla gerçekleştirilen toplantıda, pazaryerlerinin mevcut durumu, esnafın karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Belediye tarafından yürütülen çalışmalar hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca pazaryerlerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik planlanan projeler, sunum eşliğinde esnafa aktarıldı. Söz alan pazarcı esnafı, talep ve önerilerini doğrudan iletme imkânı bulurken, karşılıklı görüş alışverişiyle çözüm odaklı bir süreç yürütüldü.

Esnafın beklentilerini dinleyen Başkan Kahveci, istişare kültürünün önemine dikkat çekerek, projelerin ihtiyaçlar doğrultusunda şekillendirileceğini ifade etti.