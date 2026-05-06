Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu'nda (MYO) öğrencilerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilinç düzeylerini artırmak amacıyla 'Narko Gençlik Bilgilendirme ve Bilinçlendirme' eğitimi düzenlendi.

Eğitim, Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli emniyet personelleri tarafından verildi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen programa; Hisarcık MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fadim Koç, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Eğitim kapsamında; bağımlılık türleri, uyuşturucu maddelerin birey ve toplum üzerindeki etkileri, bağımlılıkla mücadelede farkındalığın önemi ve korunma yöntemleri ele alındı. Ayrıca narkotik maddelerin yasal boyutu, tedavi merkezleri ve örnek uygulamalar eşliğinde 'Narko Gençlik' modülü hakkında katılımcılara kapsamlı bilgiler sunuldu. Öğrencilerin konuya ilişkin farkındalık ve bilinç düzeylerini artırmayı hedefleyen eğitim, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Program sonunda MYO Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burak Kavaslar tarafından eğitimi gerçekleştiren emniyet personellerine teşekkür belgesi takdim edildi.