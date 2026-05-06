Kütahya'nın Emet ilçesinde sülfürik asit fabrikasının faaliyete geçmesiyle birlikte bazı bölgelerde hissedilen kükürt kokusuna ilişkin Emet Kaymakamlığı tarafından kamuoyunu rahatlatan bir açıklama yapıldı.

Emet Kaymakamı Mehmet Alperen Başkapan, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine konunun uzun süredir takip edildiğini belirterek, işletme tarafından sorunun tamamen çözümüne yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti. Kaymakamlık açıklamasında, geçmişte yaşanan koku ve çevre kirliliği iddialarıyla ilgili gerekli temas ve denetimlerin yapıldığı, tesisin çevre mevzuatına uygunluğunun titizlikle incelendiği vurgulandı.

Açıklamada, sülfürik asit fabrikası için tüm çevresel etkilerin kapsamlı şekilde değerlendirildiği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 'ÇED Olumlu' kararı verildiği belirtildi. Tesisin faaliyete geçmeden önce Geçici Faaliyet Belgesi aldığı, faaliyet sürecinde emisyon ölçümleri ve deşarj analizlerinin yapıldığı, ardından çevre izin başvurusunun tamamlanarak 23 Ocak 2026 tarihinde Çevre İzin ve Lisans Belgesi alındığı ifade edildi.

'Emisyonlar anlık takip ediliyor'

Tesisin proses bacasında sürekli emisyon ölçüm sistemi bulunduğu belirtilen açıklamada, bu sistem sayesinde değerlerin anlık olarak Bakanlık ve İl Müdürlüğü tarafından takip edildiği kaydedildi. Soğutma suyunun kapalı devre sistemiyle yeniden kullanıldığı, üretimde kullanılan demineralize suyun ise ürün içinde kaldığı aktarıldı. Personelden kaynaklanan evsel atık suların 150 kişilik paket biyolojik arıtma tesisinde arıtıldığı ve çevre izinleri kapsamında deşarj edildiği belirtilirken, bu değerlerin de düzenli olarak yetkili laboratuvarlar aracılığıyla kontrol edildiği ifade edildi.

'Koku sorunu için çalışmalar tamamlanmak üzere'

Üretim sırasında oluşan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine ulaşabilen kokunun giderilmesi için başlatılan çalışmaların son aşamaya geldiği vurgulandı. Planlanan sistemin kısa süre içinde devreye alınacağı ve ilgili kurumlara bilgi verileceği bildirildi. Ayrıca, tesis sahasında muhtemel çevresel risklere karşı çeşitli önlemler alındığı; üretim ve depolama alanlarının beton havuzlar içine alınarak muhtemel sızıntı ve kazalara karşı güvenlik sağlandığı belirtildi.

'Tesis 8 kez denetlendi'

Açıklamada, sülfürik asit üretim tesisinin Çevre İzin süreci kapsamında İl Müdürlüğü tarafından 8 kez denetlendiği, ayrıca Bakanlık tarafından da incelemeler yapıldığı kaydedildi. Tesisin 2026 yılı Birleşik Denetim Programı kapsamında olduğu ve habersiz denetimlerin de sürdüğü ifade edildi.

Kaymakamlık, tesisin çevre mevzuatı kapsamında tüm ölçüm, analiz, raporlama ve bildirim süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.