Hisarcık İlçe Devlet Hastanesi'nde, Hastane Acil Durum ve Afet Planı (HAP) kapsamında yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Muhtemel acil durumlara hazırlıklı olmak ve hem hastane personelinin hem de hastaların güvenliğini sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikatta, itfaiye ekipleri ile hastane personeli koordineli şekilde çalıştı. Senaryo gereği yangına müdahale, hasta tahliyesi ve kurtarma faaliyetleri uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikat süresince yangın anında alınması gereken önlemler, güvenli tahliye prosedürleri ve ekipler arası iş birliği detaylı şekilde ele alındı. Personel, bu çalışma sayesinde muhtemel acil durumlarda daha hızlı ve doğru hareket edebilme konusunda önemli bir deneyim kazandı.

Yetkililer, bu tür tatbikatların afet ve acil durumlara hazırlık açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.