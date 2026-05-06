Bilecik'te çocuk istismarından aranan şahıs yakalandı.
Bilecik İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı bir köyde operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda, 'Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek' suçundan hakkında 2 yıl 1 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.B. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından Gölpazarı Açık Cezaevi'ne teslim edildi.
