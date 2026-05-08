Bilecik'ten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Robot Yarışması'na 193 kişi katıldı.

Antalya'da gerçekleştirilen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması'na Bilecik genelinden yoğun katılım sağlandı. Organizasyonda 11 kurumdan toplam 193 öğrenci ve eğitimci, geliştirdikleri 64 robot ile çeşitli kategorilerde yarıştı. Öğrencilerin teknoloji, yazılım, tasarım ve mühendislik alanlarında ortaya koyduğu performans dikkat çekerken, elde edilen başarılar Bilecik'te gururla karşılandı. Yarışma, öğrencilerin üretkenlik, yenilikçilik ve mühendislik becerilerini sergilediği önemli bir platform olurken, geleceğin teknoloji üreten nesillerine dair umut verdi.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Bu önemli organizasyonda emeği geçen yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ediyor, yarışmaya katılan tüm ekiplerimize başarılar diliyoruz' dedi.