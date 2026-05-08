Bilecik'te düzenlenen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'nda 60 öğrenci strateji ve dikkat becerileriyle kıyasıya yarıştı.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, il genelinde gerçekleştirilen Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası'na katıldı. İlçelerden toplam 60 öğrencinin yer aldığı organizasyonda öğrenciler, farklı oyun kategorilerinde başarı elde edebilmek için yarıştı. Turnuva boyunca öğrencilerin analitik düşünme, problem çözme ve stratejik karar verme becerileri ön plana çıkarken, organizasyon renkli görüntülere sahne oldu. Öğretmenler ve veliler de öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, 'Zekâ, dikkat ve centilmenliğin ön planda olduğu organizasyonda yaşanan heyecan görülmeye değerdi. Öğrencilerimizi başarılarından dolayı tebrik ediyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz' dedi.