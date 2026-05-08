Bilecikli sporcu Emirhan Yılmaz, Balkan Judo Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı milli judocu Emirhan Yılmaz, Karadağ'da düzenlenecek Ümitler Balkan Judo Şampiyonası'nda Bilecik'i ve Türkiye'yi temsil edecek. Balkan Judo Birliği (BJU) ve Türkiye Judo Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Balkan Judo Şampiyonası, Karadağ'ın Budva kentinde gerçekleştirilecek. Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nda ilk 5'e girerek Milli Takım kadrosuna seçilmeye hak kazanan Emirhan Yılmaz, 73 kilogram kategorisinde Bilecik'i ve Türkiye'yi temsil edecek. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, Balkan Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, milli sporcu Emirhan Yılmaz ve antrenörü Serkan Can'a başarı dileklerini ileterek, 'Sporcumuza ve antrenörümüz Serkan Can'a Balkan Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz' dedi.