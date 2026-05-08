Türkiye'nin uluslararası formula serilerindeki tek temsilcisi olan Alp Hasan Aksoy, Italian F4 Championship kapsamında 7-10 Mayıs tarihleri arasında İtalya'daki Misano World Circuit Marco Simoncelli'de mücadele edecek.

Italian F4 Championship kapsamında 7-10 Mayıs tarihleri arasında İtalya'daki Misano World Circuit Marco Simoncelli'de, Prema Racing pilotu Alp Hasan Aksoy da yarışacak. Başarılı sporcu Aksoy, 'Yoğun bir çalışma dönemi geçirdik. Çok fazla test, planlama, analiz ve tekrardan geçtim. Çok çalıştım. Artık bunu piste yansıtma zamanı. Ülkemi yine gururlandırmak istiyorum. Tabii ki hedefim her zaman podyum' dedi.

Hafta sonu programı 7 Mayıs Perşembe günü kolektif testlerle başlayacak. 8 Mayıs Cuma günü serbest antrenmanlar ve sıralama turları yapılacak. Organizasyonda A, B ve C grupları yer alırken, pilotların yarışacağı gruplar cuma günü netleşecek. Bu nedenle Aksoy'un yarış saatleri de grup dağılımının açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Yarış heyecanı 9 Mayıs Cumartesi günü başlayacak. İlk yarış Türkiye saatiyle 12.30'da Grup B-C pilotlarıyla, ikinci yarış ise 18.15'te Grup A-B pilotlarıyla koşulacak. 10 Mayıs Pazar günü üçüncü yarış TSİ 09.30'da Grup A-C formatında yapılacak. Hafta sonunun final yarışı ise aynı gün 14.50'de start alacak. Format gereği her grup iki yarışta mücadele edecek.