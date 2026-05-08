Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Otlukbeli ilçesinde üreticilere yönelik meyve ağaçlarında budama eğitimi düzenlendi.

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen eğitim programında, doğru budama teknikleri, verim artışı ve bitki sağlığının korunmasına yönelik önemli bilgiler üreticilerle paylaşıldı.

Eğitimde, bilinçli budama uygulamalarının meyve kalitesi ve ürün verimi üzerindeki etkileri anlatılırken, üreticilerin uygulamalı bilgiler edinmesi sağlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin bilinçli tarım uygulamalarıyla daha kaliteli ve verimli üretim yapabilmeleri amacıyla eğitim çalışmalarının devam edeceğini belirtti.