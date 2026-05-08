Bilecikli karateci Kübra Beril Culfa, Yıldızlar 44 kilogram kategorisinde ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Trabzon'da gerçekleştirilen Şehit Eren Bülbül Karate Şampiyonası'na katılan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Kübra Beril Culfa, Yıldızlar 44 kilogram kategorisinde başarılı performans sergiledi. Rakiplerini geride bırakarak finale yükselen başarılı sporcu, şampiyonayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Elde edilen derece Bilecik spor camiasında sevinçle karşılanırken, sporcunun başarısında emeği bulunan antrenör Akif Doğan da takdir topladı.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, 'Sporcumuzu ve antrenörümüz Akif Doğan'ı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz' dedi.