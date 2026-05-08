TÜRGEV tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen GİF Bahar Buluşmaları, 15-17 Mayıs 2026 tarihlerinde İstanbul, Ankara, Konya ve Silopi'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. TÜRGEV'in 30. kuruluş yılına denk gelen etkinliklerde genç kızlar sanat, kültür, teknoloji ve müzikle buluşacak.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) tarafından geleneksel hale getirilen ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'GİF Bahar Buluşmaları', İstanbul, Ankara, Konya ve Silopi'de eş zamanlı olarak kapılarını açacak. TÜRGEV bünyesinde faaliyet gösteren Güzel İşler Fabrikaları'nın (GİF) üretim odaklı eğitim modeli, ilk kez bu ölçekte dört farklı şehirde katılımcılarla buluşacak. TÜRGEV'in 30. kuruluş yılı kapsamında düzenlenen programda genç kızlar; sanat, teknoloji, kültür, akademi ve müzik alanlarında hazırlanan atölye, söyleşi, konser, sergi ve performans etkinliklerine katılacak.

'Üreten, deneyimleyen ve ilham veren bir buluşma' anlayışıyla hazırlanan etkinliklerde genç kızlar, üç gün boyunca farklı disiplinlerde uygulamalı deneyimler kazanacak. Katılımcılar aynı zamanda alanında uzman isimlerle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak.

İstanbul'da iki yerleşkede yoğun program

GİF Bahar Buluşmaları'nın ana etkinlik noktası İstanbul'daki GİF Safveti Paşa Yerleşkesi olacak. Yerleşkede üç gün boyunca tahta baskı, Filistin temalı takı tasarımı, yakma resim sanatı, ebru ve mum yapımı atölyeleri gerçekleştirilecek. Program kapsamında ayrıca 'Teknoloji ve Dönüşüm' söyleşisi, 'İş Dünyasında Kadın ve Eğitim' oturumu ile 'Aile Yılı Paneli' düzenlenecek. GİF Müzik öğrencilerinin konserleri ve öğrenci eserlerinden oluşan sergi ziyaretçilere açık olacak. Yerleşke bahçesinde kurulacak 'GİF Sokağı'nda ise GİF eğitim modeli ve kariyer merkezi çalışmaları tanıtılacak.

GİF Vezneciler Yerleşkesi fotoğrafçılık kulübü öğrencilerinin hazırladığı 'Kadınların Objektifinden İstanbul'un Hikayesi' sergisi, cam sanatı atölyesi ve GİF Orkestrası konseri Safveti Paşa Yerleşkesinde gerçekleştirilecek.

Ankara'da kadın orkestrası sahne alacak

Ankara'daki GİF Yerleşkesi'nde Ebru Koyuncu yönetiminde hüsn-i hat etkinliği, Elif Özalp ve öğrencilerinin hazırladığı gravür sergisi, kahve festivali ve şeffaf baskı atölyeleri düzenlenecek. Ankara Kadın Orkestrası Meşk Ekibi ise 16 Mayıs'ta müzik konseri gerçekleştirecek.

Konya'da tiyatrodan akademiye 13 etkinlik

Program yoğunluğuyla öne çıkan Konya GİF Yerleşkesi'nde 'Önce Kardeşim: Bir Yermük Çığlığı' adlı tiyatro oyunu 15 Mayıs'ta sahnelenecek. Yerleşkede tezhip, kaligrafi, ebru, takı tasarımı, ahşap boyama, kat'ı sanatı ve mini süs kabağı atölyeleri düzenlenecek. Programın akademik bölümünde Elif Yüceer'in yöneteceği 'Hidayetten Hikayeye' söyleşisi, 'Dijital Medya Kullanımı ve Mahremiyet Bilinci', psikolog Ayşegül Güleryüz'ün yöneteceği 'Mentörler Baharda Buluşuyor' oturumu ve 'Aile Akademisi: Uyanan Nesil Dirilen Gençlik' başlıklı söyleşiler yer alacak. Hacer Doğan yönetimindeki 'Bir Ses Bir Nefes' müzik konseri ise 17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Silopi'de sanat ve işaret dili atölyesi

YKS 2025'te üç öğrencisiyle Türkiye genelinde ilk 10 bine girerek dikkat çeken GİF Silopi Yerleşkesi, bu yıl Bahar Buluşmaları kapsamında sanat, müzik ve uygulamalı atölyelerden oluşan kapsamlı programıyla gençleri ağırlayacak. Yerleşkede 'Çantamda Baharın İzleri' çanta tasarım atölyesi, sabun süsleme etkinliği, piyano performansı ve Nesime Güneş Tokay yönetimindeki 'Bir Bahar Şarkısı' temalı işaret dili atölyesi gerçekleştirilecek. GİF Bahar Buluşmaları 2026 kapsamındaki etkinlikler katılmak için TÜRGEV'in web sitesinde yer alan başvuru formunun doldurulması yeterli olacak.