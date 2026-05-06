Malatya Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi tarafından düzenlenen 'Sağlıkçılar Haftası' programına katıldı.

Programa ilişkin açıklamada bulunan Başkan Bozkurt, başta Başhekim Ömer Faruk Kalı olmak üzere hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının özverili bir şekilde görev yaptığını belirten Bozkurt, insan hayatını önceleyen kutsal bir mesleği icra eden tüm sağlık personeline başarılar diledi.

Bozkurt, nazik davetlerinden dolayı hastane yönetimine teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını ifade etti.