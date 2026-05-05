Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Yeşilyurt Belediyesi Otizm Yaşam ve Destek Merkezi hizmete sunuldu
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki takiple gerçekleştirilen operasyonda 5 şahsın üzeri ile 5 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 905 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevkleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA