Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Fiziki takiple gerçekleştirilen operasyonda 5 şahsın üzeri ile 5 ayrı ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda bin 905 gram sentetik kannabinoid ile 4 bin 146 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı adliyeye sevkleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.