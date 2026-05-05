İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Turgut Özal Üniversitesi paydaşlığında düzenlenen 'Küresel Kırılmalar ve Yerel Dayanıklılık' sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen sempozyuma, Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Sağlam ile Prof. Dr. Ali Özer, Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem, siyasi parti başkanları, il müdürleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Programın açılışında konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Tuncel, sempozyuma ilişkin bilgiler verdi. Tuncel, 'Bugün, sizlerle küresel ölçekten yerel ölçeğe sosyoekonomik olarak yaşanan değişim ve dönüşümü; özellikle krizleri ve bu krizlerin ne anlama geldiğini tartışacağız. Dört farklı oturumda küresel, ulusal ve yerel bazda, özellikle Malatya ölçeğinde, bu sürecin nasıl yönetildiğini; eksikliklerin neler olduğunu ve daha iyiye gidebilmek için yapılması gerekenleri ele alacağız. Birbirinden değerli 16 akademisyenimiz katkı sunacak. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum' dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat kurumlar arasında yapılan işbirliğine dikkat çekerek, 'Küresel kırılmalar ve sınanmalar sürecinde Malatya'mızın da sınandığı bir dönemden geçtik. Bugün şu salona baktığımızda çok güzel bir iş birliğinin resmini görüyoruz. Büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerin temsilcileri, milletvekilimiz ve valimiz aramızda. Bu birlik ve beraberlik ruhunun devam etmesini temenni ediyorum. Aramızda OSTİM Teknik Üniversitesinin rektörü var; akademik ve kurumsal destekleri için teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm paydaş kurumlara, üniversitelerimize ve özellikle katkı sunan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Katılımlarınızla bizleri onurlandırdığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahman Babacan da konuşmasında, 'Bu program planlandığı günden itibaren şehrimizin bütün paydaşlarının bir araya gelmesini özellikle arzu ettik. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi dünyası ve siyasetçiler olarak Malatya'nın hem ulusal hem de küresel ölçekte önemli meselelerini birlikte tartışmak istiyoruz. Bundan sonra da bu birlikteliği sürdürmeyi, sürecin tamamını birlikte yönetmeyi umuyoruz. Bugün burada bulunan tüm katılımcılara, emeği geçen üniversitelerimize, belediyelerimize ve akademisyenlerimize teşekkür ediyorum. Umuyoruz ki bu toplantı çok verimli olur. Bundan sonrasına dair güçlü bir perspektif sunar ve şehrimizin geleceğini hep birlikte inşa ederiz. Hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz ise konuşmasında memnuniyetini dile getirdi. Yavuz, 'Böylesi bir çalışmanın Malatya'da yapılmasından büyük bir memnuniyet duyuyorum çünkü biz çok büyük bir sınamadan geçtik. Sadece deprem bölgesi olarak değil; ülke olarak da geleceğimizi tehdit edebilecek büyük bir afetle yüzleştik. Bunun sosyal, ekonomik ve psikolojik sonuçlarını hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Biz de bu süreçte önemli bir dayanıklılık gösterdik. Biz yalnızca deprem konutları yapmadık, yeni bir Malatya inşa ettik. Şehrin merkezinde on binlerce bağımsız bölüm inşa ettik, altyapısıyla, üstyapısıyla geleceğin dirençli şehrini kurduk. 124 bin bağımsız bölümle aslında yeniden bir şehir inşa ettik. Bu, gurur duyulacak bir başarı hikâyesidir. Elbette eksiklerimiz olabilir ancak ortaya konulan gayret çok büyüktür. Bu sempozyumdan çıkacak sonuçların da bizlere yol göstereceğine inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum, OSTİM Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Yülek tarafından verilen 'Kriz Sarmalında Dünya: Sanayileşme, Kaynak Dağılımı ve Bölüşümün Geleceği' başlıklı açılış konferansı ile devam etti.

Sempozyum kapsamında düzenlenen ilk oturumda 'Küresel ve Bölgesel Ekonomi Politik: Enerji, Ticaret, Finans ve Güvenlik' konusu ele alındı. Moderatörlüğünü Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Mehmet Babacan'ın yaptığı oturumda, Dr. Osman Zeki Gökçe, İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Milli İstihbarat Akademisinden Prof. Dr. Mevlüt Tatlıyer ve Marmara Üniversitesinden Prof. Dr. Nurullah Gür, küresel ekonomi, enerji güvenliği, ticaretin jeoekonomisi ve finansal dönüşüm konularında değerlendirmelerde bulundu.

İkinci oturumda ise 'Afet Sonrası Kalkınma: Türkiye Örneği (Malatya ve Deprem Bölgesi Perspektifi)' başlığı altında afet sonrası ekonomik ve toplumsal toparlanma süreçleri ele alındı. Moderatörlüğünü İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Recep Karabulut'un üstlendiği oturumda; İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Tayfur Bayat, İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Nihat Alayoğlu, İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Gökhan Tuncel ve Prof. Dr. Murat Sezik sunumlarıyla katkı sağladı.

Programın kapanış bölümünde gerçekleştirilen 'Malatya İçin Bütüncül Kalkınmanın Yol Haritası' başlıklı özel oturumda ise bölgesel kalkınma perspektifleri masaya yatırıldı. Oturum, Turgut Özal Üniversitesinden Prof. Dr. Oğuzhan Göktolga moderatörlüğünde; Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İnönü Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Uğur ve Turgut Özal Üniversitesinden Doç. Dr. Ahmet Şit'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sempozyum, gün boyunca gerçekleştirilen oturumların ardından tamamlandı.