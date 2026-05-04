TFF 3. Lig Yükselme Play-Off 2. Tur ilk maçında Malatya Yeşilyurtspor, konuk ettiği Erciyes 38 Futbol SK ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fatih Tokail, Kürşathan Akın, Oğuzhan Yazır
Malatya Yeşilyurtspor: İsmail Cengiz, Furkan Metin, Ender Alkan (Yasin Yıldız dk. 46), Massis Gülük, Güney Tutucuoğlu, Eren Şimşek, Ahmet Uzun (Osman Tukul dk 87) , Tahsin Özler (Mehmet Güneş dk. 58), Tayyip Kanarya (Ömer Uzun dk. 57), İslam Çerioğlu, Ümitcan Ekşi (Selimcan Temel dk 88)
Teknik Direktör: Murat Yıldırım
Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Güney Günçel, Çağrı Yağız Yasak, Hüseyin Ekici (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk 74), Artun Akçakın (Ali Kılıç 90+2), Ahmet Kağan Malatyalı, Serdar Yiğit (Muhammded Eeren Arıkan), Muhammed Enes Doğan, Mehmet Tosun (Caner Kaban dk. 74), Utku Burak Kunduzcu, Utkan Gökçen
Teknik Direktör: Adem Çak
Kırmızı kart: Çağrı Yağız Yasak (dk. 88) (Erciyes 38)
Sarı Kartlar: Ümitcan Ekşi (Malatya Yeşilyurtspor), Mehmet Tosun, Güney Gençel (Erciyes 38)