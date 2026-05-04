Malatya'da Karayolu Trafik Haftası kapsamında düzenlenen program geniş katılımla gerçekleştirildi. Her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği Günü bugün Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde kutlandı.

Programa Malatya Valisi Seddar Yavuz, Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erdal Ceylan, ilçe kaymakamları, trafik polisleri, jandarma ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program Vali Seddar Yavuz ve Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Erdal Ceylan konuşmalarıyla devam etti.

Programda trafik konulu yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin yanı sıra yılın trafik polisi, jandarma personeli, belediye çalışanları, ambulans ve itfaiye sürücüleri ile AFAD personeline üstün gayretlerinden dolayı ödüller verildi.

Trafik güvenliği temalı video gösterimlerinin de yer aldığı etkinlik, trafik hizmetlerinde kullanılan araç ve ekipmanların sergilendiği stantların gezilmesiyle sona erdi.