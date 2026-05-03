Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı kaza kameralara yansıdı.

Kaza, Malatya-Adıyaman kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muşyolu Seyahat'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, kaza anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili incelemeler sürüyor.