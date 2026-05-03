Malatya-Adıyaman kara yolunda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı otobüs kazası sonrasında yolcuların eşyaları jandarma ekiplerince özenle toplandı.

Kaza, Adıyaman-Malatya kara yolu Doğanşehir ilçesi Kelali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Muşyolu Seyahat'e ait 34 FB 5349 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 22 kişi de yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralılar yapılan ilk müdahalelerin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde jandarma ekiplerince incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından yolculara ait eşyalar, yolculara ya da yakınlarına teslim edilmek üzere titizlikle toplandı. Öte yandan kaza yapan otobüsün yarın bulunduğu yerden kaldırılacağı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.