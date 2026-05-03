Gaziantep genelinde etkili olan 'süper hücre' fırtınası hayatı felç etti. Fırtınada 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okulda eğime 1 gün ara verildi.

Gaziantep genelinde öğle saatlerinden sonra 'süper hücre' fırtınası etkili oldu. Bir anda bastıran fırtına kentin pek çok noktasında hayatı adeta felç etti. Süper hücrenin etkisiyle bastıran yağmur, dolu, hortum ve rüzgar, cadde ve sokaklar ile köprü altlarını göle çevirdi. Etkili olan yağmur, dolu ve fırtına sonrası çatılar uçtu, dereler taştı, ağaçlar kökünden söküldü. Hortumun da oluştuğu kentte sel meydana gelirken, araçlar zarar gördü. Fırtına nedeniyle 23 kişi yaralanırken, hasar gören 39 okulda eğime 1 gün ara verildi.

20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düştü

Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, yüksek kesimlerde dolu yağışına ve geniş bir alanda hasara neden oldu. Ağaçların kökünden söküldüğü ve çatıların uçtuğu fırtınada araçlar zarar görürken, trafik yönlendirme levhaları da yerinden koptu. Kentte yalnızca 20 dakika içerisinde metrekareye 60 kilogram yağış düşmesi, yaşanan durumun boyutunu gözler önüne serdi.

Afetin etkisi şehir geneline yayıldı

Meteorolojik öngörülerin de üzerine çıkan bu tablo, Gaziantep'in son yıllarda karşı karşıya kaldığı en şiddetli ve en geniş alana yayılan doğal afetlerden biri olarak değerlendiriliyor. Afetin etkisinin şehir geneline yayılması, müdahale sürecini de çok yönlü ve eş zamanlı bir çalışma gerektirir hale getirdi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi afetin ilk anından itibaren tüm birimleriyle sahada hızlı ve koordineli bir şekilde yer alırken, şehrin farklı noktalarında eş zamanlı müdahaleler de sürdürülüyor. Öte yandan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi, afette vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplerin anında değerlendirilmesi ve ilgili ekiplere yönlendirilmesi noktasında aktif rol üstleniyor. Yoğunluğa rağmen kesintisiz hizmet veren çağrı merkezi üzerinden sahadaki müdahale süreci koordineli olarak yürütülüyor.