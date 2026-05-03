Aksaray'da polisin şüphe üzerine durdurduğu aracın sürücüsü 0.79 promil alkollü çıktı. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye 25 bin lira ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, gece yarısı rutin devriye atan Asayiş Şubesi ekipleri, Tacin Mahallesi Galericiler Sitesi yakınında şüphe üzerine 07 CBP 885 plakalı aracı durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücünün tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, sürücünün alkollü olabileceği ihtimali üzerine olay yerine trafik ekibi çağırdı. Kısa sürede intikal eden trafik ekipleri, Ferdi A. (46) isimli sürücüye alkol muayenesi yaptı. Alkolmetre ile yapılan ölçümde 0.79 promil alkollü çıkan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak, 25 bin lira para cezası kesildi. Araç ise olay yerine çağırılan sürücünün bir yakınına teslim edildi.