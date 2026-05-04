Malatya'nın Darende ilçesinde emekli öğretmen Fikri Çalışkan'ın doğada bulduğu atıl malzemelerden oluşturduğu minyatürlerin sergilendiği sanat evi, ziyaretçilerin yoğun ilgisini görüyor.

Malatya'nın önemli turizm merkezlerinden Darende'de, Somuncu Baba Türbesi ve Gürpınar Şelalesi gibi noktaları gezen yerli turistler, Fikri Çalışkan'ın sanat evini de ziyaret ediyor. Doğal ve atık malzemeler kullanılarak hazırlanan minyatür eserler, geçmiş yaşamı yansıtan detaylarıyla dikkat çekiyor.

Kültür turu kapsamında İstanbul'dan gelen Niyazi Ay ve beraberindeki turistler, sanat evine hayran kaldıklarını ifade etti. Aksaray'dan geldiğini belirten Niyazi Ay 'Böylesi güzel bir sanat çalışmasını görme şansı yakaladım. Geçmişte atalarımızın nasıl yaşadığını, ne zorluklarla hayatlarını sürdürdüklerini burada gördük. Özellikle deprem kalıntılarının yansıtıldığı eser beni çok etkiledi. Geçmiş kültürü adeta yeniden yaşadık. Fikri hocaya teşekkür ediyorum' dedi.

Tur rehberlerinden Serdar Özmen ise Darende'nin önemli bir turizm destinasyonu olduğunu belirterek, 'Misafirlerimiz burada hem tarihi hem de kültürel değerleri yakından görüyor. El emeği çalışmalar ve geçmiş yaşamın izleri ziyaretçileri etkiliyor. Bu güzel çalışmayı ortaya koyan Fikri Bey'e ve Darende'ye teşekkür ediyoruz' diye konuştu.