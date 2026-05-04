Malatya'da Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi tarafından düzenlenen yılsonu karma sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Malatya Valisi Seddar Yavuz, il protokolü ve Malatya Park AVM Genel Müdürü Coşkun Güvenç katıldı.

Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin yer aldığı sergi ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, Malatya Park AVM'nin bugüne kadar birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptığı belirtildi. Serginin belirli bir süre ziyaret edilebileceği öğrenildi.