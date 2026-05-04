Malatya İş İnsanları Platformu, davetlisi olduğu İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Kariyer Fuarı'na katılım sağladı.

Etkinlik kapsamında gençler, akademisyenler ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelen platform üyeleri, kariyer planlaması, girişimcilik ve istihdam imkanları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Malatya İş İnsanları Platformu Başkanı Ahmet Özköse, gençlerin iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasının önemine dikkat çekerek, 'Gençlerimizin kariyer yolculuğuna katkı sunmak, onların iş dünyasıyla daha güçlü bağlar kurmasına destek olmak ve girişimcilik vizyonlarını geliştirmek bizler için son derece kıymetlidir' dedi.

Malatya'nın üretim gücü, dayanışma kültürü ve deprem sürecinin ardından yeniden ayağa kalkma iradesinden ilham aldıklarını ifade eden Özköse, yerelden ulusala değer üretme anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Bu tür organizasyonların hem gençlerin gelişimi hem de akademi ile iş dünyası arasındaki bağların güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Özköse, davet ve ev sahipliği dolayısıyla İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne, panelin düzenlenmesinde emeği geçen Doç. Dr. Hüdayi Sayın'a ve tüm akademik kadroya teşekkür etti.