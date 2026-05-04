'Sosyal belediyecilik' anlayışıyla insanı merkeze alan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Yeşilyurt Belediyesi öncülüğünde yapımı tamamlanan Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, düzenlenen törenle hizmete sunuldu. Törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Çocuklarımızın gelişim süreçlerinde ailelerimizin yükünü hafifletecek, onların yanında güçlü bir destek noktası olacak bir merkezi ilçemize kazandırdık' dedi.

Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi'nde yapımı tamamlanan Otizm Yaşam ve Destek Merkezi, İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Malatya Otizm Derneği, Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği ve Otizm Anneler Derneği'nin katkı ve iş birliğiyle hayata geçirildi. Otizmli bireylerin sosyal, eğitsel ve sportif gelişimlerine destek sunmayı amaçlayan, modern donanımı ve çok yönlü kullanım alanlarıyla dikkat çeken merkez, önemli bir sosyal yaşam alanı olarak hizmet verecek. 3.5 dönüm alan üzerinde faaliyete sunulan merkezde spor, müzik, resim ve çalışma odalarının yanı sıra etkinlik ve dinlenme alanları bulunuyor.

Beylerderesi Şehir Parkında düzenlenen açılış töreni yoğun katılımla gerçekleşti. Hayata geçen projenin çok değerli olduğunu söyleyen Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Alaaddin Baydaş, 'Otizm Yaşam ve Destek Merkezimiz biz ailelerin 'evladımız ne olacak?' kaygısını bir nebze olsun dindireceği kutlu bir yuva olmuştur. Şehrimizin geçmekte olduğu bu zorlu dönemde atılan bu vizyoner adım bizler için paha biçilemez bir umut kaynağıdır. Belediye Başkanımız ve ekiplerine bu güzel projeden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz' diye konuştu.

'Geleceğe değer katacak kıymetli bir yatırım'

Açılış töreninde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt'un geleceğine değer katacak projelerine bir yenisini daha eklediklerini söyledi. Projenin gerçekleşme aşamasında katkı sunan tüm kamu ve kurumlarla teşekkürlerini sunan Başkan Geçit, Malatya'yı fiziki yatırımların yanı sıra sosyal projelerle de ayağa kaldırdıklarının altını çizdi. Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin yalnızca bireylere değil, ailelere de hitap eden kapsamlı bir yapı olduğundan bahseden Başkan Geçit, 'Yeşilyurt Belediyesi olarak, şehrimizi sadece yollarla, binalarla, fiziki yatırımlarla değil; insan odaklı, gönüllere dokunan sosyal projelerle de geleceğe hazırlıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki; bir şehri gerçek anlamda güçlü kılan, içinde yaşayan insanların mutluluğu, huzuru ve hayata eşit şartlarda katılımıdır. Otizm Yaşam ve Destek Merkezimiz de bu anlayışın en kıymetli örneklerinden biridir. Beylerderesi Şehir Parkımızın içerisinde çok sayıda kamu, kurum ve sivil toplum örgütünün destekleriyle hayata geçirdiğimiz bu özel merkezle otizmli çocuklarımızın sosyal hayata daha aktif katılım sağlamalarını, kendilerini ifade edebilmelerini ve potansiyellerini en iyi şekilde ortaya koyabilmelerini hedefliyoruz. Bu merkez yalnızca bir bina değildir. Burası; umutların yeşerdiği, çocuklarımızın gelişimlerine katkı sunan, ailelerimizin kendilerini yalnız hissetmeyecekleri bir dayanışma ve destek noktasıdır. Şehrimizin en güzel lokasyonlarından olan Beylerderesinde 24 saat boyunca kamerayla izlenen, güvenli bir alanda hizmet verecek şekilde tasarlanan bu özel merkezimiz aynı zamanda bilinçlendirme ve farkındalık merkezi olarak da işlev görecektir. Uzman eğitmenler eşliğinde verilecek eğitimlerle çocuklarımızın sosyal, kültürel ve bireysel gelişimlerine katkı sunarken, ailelerimize de rehberlik edecek bir yapıyı ilçemize kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmediği, her bireyin değer gördüğü bir şehir inşa etmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz' ifadelerini kullandı.

'AK belediyecilik anlayışını yansıtan örnek bir eser'

AK Parti İl Başkanı Ali Bakan ise Otizm Yaşam ve Destek Merkezi'nin AK belediyeciliğin sosyal belediyecilik anlayışını yansıtan örnek yatırımlardan biri olduğunu ifade ederek, 'Malatya artık yeniden imar sürecinden ihya sürecine geçmiştir. Hayata geçirilen bu özel merkez de verilen emeklerin ve güçlü vizyonun en anlamlı yansımalarından biridir. İnsanlara hizmet edecek böylesine değerli bir yatırımın açılışında bulunmak hepimiz adına büyük bir onur ve mutluluktur. Bu anlamlı hizmetin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum' dedi.

'Dezavantajlı bireylerimizin her zaman yanındayız'

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise, otizmli çocukların toplumun en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, 'Otizmli çocuklarımız Cenab-ı Allah'ın bizlere emanetleridir. Dezavantajlı bireylerimizin hayatın her alanında daha rahat hareket edebilmesi ve yaşamlarını huzur içerisinde sürdürebilmesi için destek olmak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Hizmete açılan bu merkez; sevginin, duyarlılığın, sosyal belediyeciliğin ve insan odaklı hizmet anlayışının somut bir örneğidir. Dezavantajlı bireylerimizin hayatlarına güzel ve anlamlı dokunuşlarda bulunmak bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizdeki dezavantajlı bireylerimiz, ailelerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımızla sürekli iletişim halinde olduk, onların her zaman yanında olmaya gayret ettik. Bu anlamlı yatırımın Malatya'mıza ve Yeşilyurt'umuza hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

'Birlik ve beraberlik ruhuyla güzel hizmetleri hayata geçiriyoruz'

Malatya'da birlik ve beraberlik içerisinde önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini söyleyen Malatya Valisi Seddar Yavuz ise, 'Şehrimizde her geçen gün yeni güzellikleri hemşerilerimizle buluşturmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizde sosyal politikalar ve sosyal hizmetler alanında adeta devrim niteliğinde değişim ve dönüşümler yaşanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın 'dezavantajlı ve incinebilir gruplar' olarak ifade ettiği kardeşlerimize yönelik çok güçlü ve etkili politikalar sahaya yansıtılmıştır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlıklarımız, valiliğimiz, milletvekillerimiz, büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte Malatya ailesi olarak büyük bir dayanışma örneği sergiledik. Hemşerilerimizin yaralarını sarmak, geleceğe dair umutlarını yeniden yeşertmek adına hep birlikte insanüstü bir gayret ortaya koyduk. Şehrimizde tam anlamıyla iş birliği, uyum ve kardeşlik hukuku içerisinde çalışıyoruz. Her bir vatandaşımızın onurunu, haysiyetini ve sorumluluğunu gözeterek; kimseyi dışlamadan, incitmeden ortak akıl ve takım ruhuyla Malatya'mıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımızı böylesine duyarlı bir konuda ortaya koyduğu gayret ve çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Ayrıca otizm derneklerimizin kıymetli başkanlarına ve yönetim kurulu üyelerine de emekleri ve katkıları için teşekkür ediyorum' ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından Yeşilyurt İlçe Vaizi Kadri Şirin tarafından okunan duanın ardından Otizm Yaşam ve Destek Merkezinin açılış kurdelası kesildi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti İl Başkanı Ali Bakan, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, İnönü Üniversitesi ve Turgut Özal Üniversitelerinden akademisyenler, kamu, kurum idarecileri, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Yurdanur Mut, Malatya Otizm Dernek Başkanı Melahat Kartal, Malatya Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Alaaddin Baydaş, Malatya Otizm Anneler Derneği Başkanı Suzan Kırık ile çok sayıda aile ve çocuklar katıldı.