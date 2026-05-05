Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarını belirterek, şu an itibariyle 63 gençlik ve spor yatırımını hayata geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Savunma Sanayii Üzerine' Gençlik Buluşması programına katıldı. Malatya Büyükşehir, Battalgazi ve Yeşilyurt belediyeleri ile Malatya Turgut Özal Üniversitesinin katkısıyla Malatya Genç KADEM tarafından Sanat Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Nereden nereye' sözünü anımsatarak, Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir yere geldiğini ifade etti.

Türkiye'nin sanayi devrimini ıskaladığını ve atmak istediği her adımda da önünün kesildiğini kaydeden Başkan Er, Türkiye'nin dünya üzerinde önemli söz sahipliği konumunda olduğunu belirterek, 'Darbelerle, müdahalelerle, çeşitli baskılarla bu ülkenin gelişmesinin önüne set çekilmeye çalışıldı. Ancak bugün geldiğimiz noktada tablo değişmiştir. Artık sadece oyun kurulan değil, oyun kuran bir ülke konumundayız. Bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan, sözü dinlenen, umut olan bir Türkiye var. Bu başarının en önemli unsurlarından biri de savunma sanayii ve bilişim alanında yakaladığımız ivmedir. Yapılan yatırımlar, ortaya konulan vizyon ve güçlü siyasi irade sayesinde ülkemiz çok önemli bir seviyeye ulaşmıştır. Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımıza da şükranlarımızı ifade etmek isterim' dedi.

'4 milyar lira değerinde gençlik ve spor yatırımımız var'

Büyükşehir Belediyesi olarak yerelde gençlere büyük önem verdiklerini ve ciddi projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Er, '4 milyar lira değerinde gençlik ve spor yatırımımız var. Şu anda Malatya'mıza kazandırmak üzere bir bilim merkezi projemiz var ve inşallah bunu da en kısa sürede tamamlayacağız. Bunun yanı sıra gençlik merkezleri, spor kompleksleri, kütüphaneler ve sosyal alanlarla ilgili çok ciddi yatırımlarımız devam ediyor. Bugün itibarıyla 63 gençlik ve spor projemiz ya yapım aşamasında ya da planlama sürecinde. Bölgenin en büyük kütüphanelerinden biri de bu yatırımlar arasında yer alıyor. Ayrıca, gençlerimiz için oluşturduğumuz 'genç mekanlar' ile onların sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz' diyerek konuşmasını tamamladı.

'Son 20 yıl yatırımları ülkemiz adına son derece kıymetli.'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ise savunma sanayisi denildiğinde merhum Turgut Özal'ın vizyonuyla temelleri atılan çalışmaların akla geldiğini söyledi. Geçit, 'O dönemde Savunma Sanayi Müsteşarlığı olarak başlayan bu süreç, bugün çok daha güçlü bir yapıya dönüşmüş durumda. Özellikle son 20 yılda yapılan yatırımlarla Türkiye, savunma sanayiinde kendi ihtiyaçlarının önemli bir kısmını karşılayabilen bir ülke haline geldi. Ülkemiz adına son derece kıymetli ve stratejik bir kazanımdır' şeklinde konuştu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Erdem de Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisi gelişiminde çok önemli adımlar attığına dikkati çekti.

KADEM Malatya İl Temsilcisi Saliha Gültekin Sırma ise KADEM'in çalışmalarının çoğunlukla kadın ve aile odaklı görünse de gençlik projelerine de büyük bir hassasiyetle devam ettiklerini söyledi.

'Başkan Er'e teşekkür ederim'

Eski Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 'Savunma Sanayii Üzerine' konulu bir konferans verdi. Demir, Malatya'nın yaşadığı deprem felaketinden sonra önemli bir toparlanma yaşadığını kaydederek, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e emeklerinden dolayı teşekkür etti. Savunma sanayiinin yalnızca askeri alanda değil, aynı zamanda sivil teknolojilerin gelişiminde de itici bir güç olduğuna dikkati çeken Demir, 'Burada geliştirilen teknolojiler zamanla tarım, enerji ve diğer sektörlere de yayılmakta, ülkenin genel kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Bu nedenle savunma sanayiine yapılan yatırımlar, aslında çok daha geniş bir etki alanına sahiptir. 2000'li yıllardan itibaren Türkiye'de bu alanda güçlü bir siyasi irade ortaya konmuştur. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, savunma sanayiinde dışa bağımlılığı azaltma hedefi net bir şekilde benimsenmiş ve bu doğrultuda kararlı adımlar atılmıştır. Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın daha sonra Cumhurbaşkanlığı'na bağlanması da bu alana verilen önemin somut bir göstergesidir' dedi.